Опасен осложнениями: почему варикоз чаще всего возникает у женщин

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 32 0

Врач-хирург Безрукавый: женщины страдают от варикозной болезни чаще мужчин

Опасен осложнениями: почему варикоз чаще всего возникает у женщин

Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE

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Это заболевание многие относят лишь к косметической проблемой, но это большое заблуждение.

Варикозная болезнь может легко развиться как у женщин, так и у мужчин. Однако, по мнению врача-хирурга Алексея Безрукавого, женщины все же страдают от этого недуга в два раза чаще.

«Это связано с влиянием женских гормонов, которые могут ослабить стенки вен. Плюс ко всему, во время беременности женщины подвержены повышенным нагрузкам на венозную систему, что может стать катализатором для развития варикоза», — сказал врач в беседе с изданием Газета.ру.

Существует несколько основных факторов, влияющих на развитие варикозной болезни:
  • Генетический/наследственность;
  • Образ жизни/вид деятельности.

Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, наследственность — все это может спровоцировать развитие болезни.

Если не верить в то, что это серьезное заболевание, требующее должного лечения, могут возникнуть осложнения: тромбофлебит. Это воспаление вены с образованием сгустка крови. Этот сгусток может оторваться и начать перемещаться по кровеносной системе, что может уже привести к тромбоэмболии — закупорке сосуда.

Чтобы не доводить развитие варикозной болезни до столь серьезных последствий, необходимо выявлять ее симптомы уже на начальной стадии.

Постоянное чувство усталости и тяжести в ногах может быть первым признаком начала развития болезни. Особенно, если на икрах ног появились небольшие синие или фиолетовые венозные «звездочки». Выпуклые вены, покалывания в ногах и зуд — все эти проявления однозначно требуют пристального внимания и дальнейшего профилактического лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшных последствиях плоскостопия.

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