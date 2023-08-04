«Чьей-то ногой прилетело в челюсть»: с Наталией Гулькиной произошла беда

|
Полина Долгова
Полина Долгова 62 0

Певица Гулькина рассказала, как получила травмы при езде на тюбинге

«Чьей-то ногой прилетело в челюсть»: с Наталией Гулькиной произошла беда

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка призналась, что лучше бы в этот день она была нетрезвой.

Певица Наталия Гулькина рассказала, как получила серьезные травмы на отдыхе в горах. Так, накануне 45-летия звезда вместе с компанией друзей закупилась продуктами, решив как следует веселиться и жарить шашлыки.

Но в голову артистке пришла «гениальная» мысль: перед отдыхом ей захотелось покататься на тюбингах. По признанию знаменитости, тогда еще было светло, а ее друзья были трезвы, передает издание 7Дней.ru.

«Мы перелетели через ров, просто врезались дальше в ограду, где уже давным-давно закончилась эта горка. А летели мы с высоты десятиэтажного дома. И мне чьей-то ногой прилетело в челюсть. У меня не было зубов. Губа просто открывалась, как книга. У меня шрам и небольшой перекос из-за этого», — поделилась она жуткими подробностями инцидента.

Звезда добавила, что лучше бы она была в нетрезвом состоянии — тогда этого бы не случилось. После происшествия на лицо Гулькиной нельзя было взглянуть без слез.

Она отменила концерты и какое-то время находилась в стационаре. Как итог, артистка перенесла несколько операций, так как ей пришлось зашивать разбитое лицо. После выписки экс-солистке группы «Мираж» подарили мотоциклетный шлем с просьбой не снимать его ни днем, ни ночью.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница хита «Наступает ночь» рассказывала о происшествиях на концертах. Как-то раз фанаты накинулись на звезду и буквально разорвали на ней одежду.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

13:47
Путин предложил обсудить на Совбезе вопросы внутренней стабильности
13:47
Затворница поневоле: Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство?
13:38
«Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино
13:35
Таинственный остров: крупная научная экспедиция завершилась на Курилах
13:26
«Почти наверняка»: США рискуют выйти из НАТО
13:20
Вывезли на инвалидной коляске: Краско рассказал о самочувствии после выписки

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Квартира в центре и дом за городом: кто получит наследство умершей Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео