«Строгий»: как внучка Юрия Соломина работает со своим дедушкой

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Внучка Юрия Соломина назвала своего дедушку строгим и требовательным

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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33-летняя Александра является подчиненной своего дедушки Юрия Соломина, который занимает должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

Внучка Юрия Соломина назвала своего дедушку строгим и требовательным. В этом пианистка и руководитель Детской студии Малого театра Александра Соломина эксклюзивно призналась в разговоре с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко в пресс-центре МИА «Россия сегодня», где прошла конференция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови.

Семья Юрия Соломина является актерско-музыкальной. Родители народного артиста СССР были музыкантами, его супруга Ольга Соломина, с которой он прожил более 60 лет, — актрисой Московского ТЮЗа. Также она преподавала в Высшем театральном училище имени Щепкина «Мастерство актера». Их единственная дочь Дарья стала пианисткой. Внучка Александра сначала тоже пошла по стопам своей матери, а позже решила посвятить себя театральному искусству и стала руководителем Детской студии Малого театра. Девушка является подчиненной своего дедушки Юрия Соломина, который сам занимает должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

«Он мой начальник. Я его слушаю. Очень строгий, требовательный, но это правильно», — рассказывает Александра Соломина.

По словам внучки народного артиста СССР, никаких поблажек Юрий Соломин ей в работе не дает. Родные друг другу люди не хотят, чтобы их личные вопросы отражались на театре.

«Мы разделяем рабочую и семейную жизнь очень радикально, потому что одно другому не должно мешать», — объяснила Соломина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрию Соломину пришлось избавиться от недуга ради карьеры актера.

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