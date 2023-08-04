Силовики предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 36 0

Задержанный на допросе признал свою вину. Кто заставил его пойти на преступление?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

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Силовики предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области. Задержанный на допросе признал свою вину. Эти данные подтвердили в УФСБ России по региону.

Подозреваемый в совершении злодеяния сообщил, что на преступление его толкали украинские боевики. Они вышли на мужчину около года назад.

«Изначально ставили задачи по сбору информации о передвижениях российских военных. Потом мне передали взрывное устройство для подрыва сотрудника местной администрации», — заявил задержанный.

Если его вина будет доказана, то наказание может составить до нескольких лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по подозрению в госизмене. В ведомстве уточнили, что россияне могут быть причастны к оказанию помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор*», деятельность которой направлена против интересов и безопасности РФ.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

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