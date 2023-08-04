Стихийное бедствие: что происходит в зоне схода оползня в Грузии

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Около 35 человек остаются пропавшими без вести после схода оползня в Грузии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

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Селевой поток накрыл огромную площадь, разрушены коттеджи и уничтожены дороги.

В Грузии продолжается эвакуация из зоны стихийного бедствия. Вертолетами вывезли в безопасные места уже более 200 человек, судьба еще 35 отдыхающих неизвестна.

Трагедия произошла накануне на курорте Шови. На территорию обрушился масштабный оползень.

Селевой поток накрыл огромную площадь, разрушены коттеджи и уничтожены дороги. Сообщается, что оползень унес жизни, по меньшей мере, шести человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате сходе оползня в Индии погибли 26 человек. Он сошел на дома в округе Райгад в ночь на 20 июля: по имеющимся данным, разрушены 17 из 48 зданий.

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