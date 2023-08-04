Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 3 365 0

Прокурор запрашивал для него 20-летний срок.

Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе. Выездное заседание суда проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

«Назначить Навальному А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», — огласил приговор судья.

При этом прокурор запрашивал для него 20-летний срок.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК***. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным. 

* — Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

**— Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента

*** — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

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