Первое сентября не за горами! Сколько стоит собрать ребенка в школу

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

URA.RU: средняя стоимость полного школьного набора начинается от 22 300 рублей

Первое сентября не за горами! Сколько стоит собрать ребенка в школу

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Полный школьный набор, включая одежду, на девочку выйдет дороже.

Каждый год подготовка к школе не перестает быть интересным и увлекательным занятием. Дети обожают выбирать новые красивые пеналы и модную одежду. А вот родителям проходится раскошеливаться. Издание URA.RU рассказало, сколько придется потратить на своих наследников в этом году.

Как известно, школьный набор состоит из школьной и спортивной формы, мешка для сменной обуви, рюкзака со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, дневника и комплекта тетрадей.

Таким образом, исходя из расчетов экспертов, средняя стоимость расширенного набора для девочек составит 26 800 рублей, для мальчиков — 22 300 рублей.

Очевидно, что лучше выбирать вещи хорошего качества, которые могут оказать долгую службу. При выборе рюкзака следует обращать внимание на то, чтобы у него была жесткая спинка.

Зачастую самые простые канцтовары являются наиболее практичными в использовании и эффективными в работе. Например, деревянные линейки, классические ластики, обычные шариковые ручки, однотонные простые тетради. Поэтому здесь можно сэкономить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские школьники взяли золото на олимпиаде в Японии.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:39
Плесень на сыре: можно ли есть подпорченные продукты
4:21
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
4:03
Два буксира отправились к месту происшествия с танкером около Керчи
3:58
Первое сентября не за горами! Сколько стоит собрать ребенка в школу
3:41
Виктор Рыбин рассказал, как фанатки раздели его догола на концерте: «Неопытный был»
3:26
Трофим Бессонник: почему 5 августа нужно печь пироги с калиной

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Затворница поневоле: Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео