Первое сентября не за горами! Сколько стоит собрать ребенка в школу

Полный школьный набор, включая одежду, на девочку выйдет дороже.

Каждый год подготовка к школе не перестает быть интересным и увлекательным занятием. Дети обожают выбирать новые красивые пеналы и модную одежду. А вот родителям проходится раскошеливаться. Издание URA.RU рассказало, сколько придется потратить на своих наследников в этом году.

Как известно, школьный набор состоит из школьной и спортивной формы, мешка для сменной обуви, рюкзака со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, дневника и комплекта тетрадей.

Таким образом, исходя из расчетов экспертов, средняя стоимость расширенного набора для девочек составит 26 800 рублей, для мальчиков — 22 300 рублей.

Очевидно, что лучше выбирать вещи хорошего качества, которые могут оказать долгую службу. При выборе рюкзака следует обращать внимание на то, чтобы у него была жесткая спинка.

Зачастую самые простые канцтовары являются наиболее практичными в использовании и эффективными в работе. Например, деревянные линейки, классические ластики, обычные шариковые ручки, однотонные простые тетради. Поэтому здесь можно сэкономить.

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