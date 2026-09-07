«Мне есть что делать для себя»: Шуфутинский рассказал, что не станет педагогом

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 29 0

Шансонье не готов просвещать молодежь

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михаил Шуфутинский объяснил нежелание идти в педагоги

Народный артист России Михаил Шуфутинский пока не готов стать чьим-то наставником. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

По скромному заявлению автора хита «Третье сентября», он — не гений, и давать советы молодому поколению не в праве.

«Я не гений, гений — Моцарт. Вивальди, Бетховен, чье творчество живет в веках. Я просто способный человек. Я применяю свои способности, и счастлив, что многим людям это нужно», — рассказал Шуфутинский.

Исполнитель понимает, что молодежь, возможно, нуждается в его наставлениях.

«Это большая ответственность, просвещать молодежь. У меня другая специальность», — высказался артист.

Просветительская работа, по искреннему признанию шансонье, пока просто не воспламенила его сердце.

«Мне есть что делать для себя. Я не все сделал, что я мог. Поэтому я, пожалуй, не готов», — поделился исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Михаил Шуфутинский отреагировал на присвоение звания народного артиста РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Комплексная помощь: в Дагестане планируют создать Дом ветеранов СВО
19:10
Российская авиация нанесла удар по мосту в Краматорске
18:50
«Мне есть что делать для себя»: Шуфутинский рассказал, что не станет педагогом
18:33
Инвестиции в сказку: как не потерять деньги на необычных домах
18:24
Более полутора тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении в Харьковской области
18:15
«Историческая засуха»: производство сыров во Франции под угрозой

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео