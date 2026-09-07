«Мне есть что делать для себя»: Шуфутинский рассказал, что не станет педагогом

Михаил Шуфутинский объяснил нежелание идти в педагоги

Народный артист России Михаил Шуфутинский пока не готов стать чьим-то наставником. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

По скромному заявлению автора хита «Третье сентября», он — не гений, и давать советы молодому поколению не в праве.

«Я не гений, гений — Моцарт. Вивальди, Бетховен, чье творчество живет в веках. Я просто способный человек. Я применяю свои способности, и счастлив, что многим людям это нужно», — рассказал Шуфутинский.

Исполнитель понимает, что молодежь, возможно, нуждается в его наставлениях.

«Это большая ответственность, просвещать молодежь. У меня другая специальность», — высказался артист.

Просветительская работа, по искреннему признанию шансонье, пока просто не воспламенила его сердце.

«Мне есть что делать для себя. Я не все сделал, что я мог. Поэтому я, пожалуй, не готов», — поделился исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Михаил Шуфутинский отреагировал на присвоение звания народного артиста РФ.

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