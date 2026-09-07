Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла в 81 год

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла в возрасте 81 года. О смерти актрисы 7 сентября сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Telegram-канале.

В театре назвали уход Поповой большой утратой для коллектива. Дату и время прощания с актрисой сообщат позднее.

Нина Попова родилась 20 марта 1945 года в Бугульме. В 1966 году она окончила Школу-студию МХАТ и сразу после выпуска вошла в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Этой сцене актриса посвятила 60 лет.

За время работы в театре Попова сыграла десятки ролей. Среди спектаклей с ее участием — «Все о нашем доме», «Влюбленный Шекспир», «Кошки-Мышки», «Мышеловка», «Царь Эдип», «Баловни судьбы», «Па-де-труа» и «Любовь под вязами».

Кинодебют актрисы состоялся в 1968 году в фильме «Нейтральные воды». Широкую известность ей принесла роль Жени Якушевой в первом советском телесериале «День за днем» (1971–1972).

Также Нина Попова снималась в картинах «Ищите — и найдете», «С поличным: Дело № 3», «Следствие ведут Знатоки», «Адрес вашего дома», «Я, Шаповалов Т. П.», «Мой старший брат», «Память земли», «Платон мне друг», «Два дня в начале декабря», «Тебе, не знавшему меня», «Моя Пречистенка» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Альбина Евтушевская умерла 6 сентября в возрасте 84 лет. О смерти артистки сообщили ее близкие.

Евтушевская родилась в 1942 году в Моршанске Тамбовской области. В кино она пришла уже после выхода на пенсию, а первую известность получила после роли бабушки главной героини в фильме Анны Меликян «Русалка», вышедшем в 2007 году.

Позже актриса сыграла более чем в 40 кино- и телевизионных проектах, среди которых сериалы «Интерны», «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Деффчонки» и «Беспринципные», а также фильмы «Палата № 6» и «Два дня».

Последней работой Евтушевской стал проект «Про это самое», вышедший в 2025 году.

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