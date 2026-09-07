«Историческая засуха»: производство сыров во Франции под угрозой

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

Рекордная жара вредит фермерам, становясь причиной убытков.

Жара вредит людям и скоту во Франции

Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Засуха во Франции угрожает производству сыров

Засушливое лето этого года повлияло на производство и выпуск многих видов сыров во Франции, сообщил телеканал CNN.

«Длительные периоды засухи выжигают французские пастбища, лишая их обычной пышной зелени и оставляя после себя высохшие, безжизненные желтые поля», — пишет издание.

Пять волн сильной жары напрямую повлияли на питание коров — их приходится кормить заготовленным на зиму сеном. Это станет причиной изменения цвета и вкусовых качеств продуктов из молока. Также природные условия бьют по карману самих французов — фермеры вынуждены покупать дополнительный корм.

Для поддержки предпринимателей Национальный институт происхождения и качества (INAO) смягчил требования по производству некоторых видов сыра, таких как бофор, реблошон, канталь, абонданс, фурм-д’Амбер.

В августе во многих странах Европы фиксировалось снижение урожайности из-за климатических условий. Всего за неделю число жертв превысило 16 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аномальной жаре в Испании. Температура там достигала 46 градусов Цельсия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Комплексная помощь: в Дагестане планируют создать Дом ветеранов СВО
19:10
Российская авиация нанесла удар по мосту в Краматорске
18:50
«Мне есть что делать для себя»: Шуфутинский рассказал, что не станет педагогом
18:33
Инвестиции в сказку: как не потерять деньги на необычных домах
18:24
Более полутора тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении в Харьковской области
18:15
«Историческая засуха»: производство сыров во Франции под угрозой

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео