«Историческая засуха»: производство сыров во Франции под угрозой
Рекордная жара вредит фермерам, становясь причиной убытков.
Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock
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Засуха во Франции угрожает производству сыров
Засушливое лето этого года повлияло на производство и выпуск многих видов сыров во Франции, сообщил телеканал CNN.
«Длительные периоды засухи выжигают французские пастбища, лишая их обычной пышной зелени и оставляя после себя высохшие, безжизненные желтые поля», — пишет издание.
Пять волн сильной жары напрямую повлияли на питание коров — их приходится кормить заготовленным на зиму сеном. Это станет причиной изменения цвета и вкусовых качеств продуктов из молока. Также природные условия бьют по карману самих французов — фермеры вынуждены покупать дополнительный корм.
Для поддержки предпринимателей Национальный институт происхождения и качества (INAO) смягчил требования по производству некоторых видов сыра, таких как бофор, реблошон, канталь, абонданс, фурм-д’Амбер.
В августе во многих странах Европы фиксировалось снижение урожайности из-за климатических условий. Всего за неделю число жертв превысило 16 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аномальной жаре в Испании. Температура там достигала 46 градусов Цельсия.
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