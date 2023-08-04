Подать заявки на участие в кейс-чемпионате «Создатели» можно до 13 августа

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Финал творческого состязания состоится 8 сентября.

Фото, видео: 5-tv.ru

Чуть больше недели осталось до завершения первого этапа уникального кейс-чемпионата «Создатели». Это проект «Национальной Медиа Группы».

По всей стране сейчас разыскиваются те, кто, возможно, определит будущее индустрии развлечений в России и даже за ее пределами. Заявки от участников ждут до 13 августа. Подать их могут студенты и молодые специалисты до 25 лет, но обязательно немедийных специальностей.

«Мы с большой радостью для себя отмечаем, что география заявок максимально широкая и существенная часть участников — это ребята не из Москвы, что для нас было очень важно. Нам очень важно было охватить широкую географию. Традиционно чуть большую активность демонстрируют представители экономических специальностей. Просто это более привычный для них формат. Но мы ожидаем довольно большого потока участников абсолютно всех специализаций», — сказал директор по стратегии НМГ Дмитрий Пашутин.

Участники кейс-чемпионата «Создатели» смогут предложить свои креативные идеи и придумать такой контент, который захотят смотреть зрители по всему миру.

Финал творческого состязания состоится 8 сентября. Победителей ждут денежные призы, но главное — возможность поучаствовать в съемках разных форматов.

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