Генеральная уборка: затонувшие судна начали поднимать со дна Авачинской бухты на Камчатке

Ржавые баржи и шхуны мешают безопасному судоходству и создают экологические риски.

На Камчатке в разгаре «генеральная уборка» кладбища затонувших кораблей. Их поднимают со дна Авачинской бухты.

В рамках нацпроекта за год планируют достать сразу 30 объектов — больше, чем за прошедшие пять лет. Бесхозные, ржавые баржи и шхуны лежат в воде десятилетиями, мешают безопасному судоходству и создают экологические риски.

Всего в ходе мониторинга было обнаружено 86 таких объектов. При этом 35, как отмечается, уже подняли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные поставили баржи поперек реки в Тюмени. Корабли стоят прямо в черте города, этот путь используется и для грузоперевозок, и для туристических поездок. Сейчас река обмелела и временно на ней нет судоходства.