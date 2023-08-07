«Способ откупиться»: как завоевать сердце дочери Успенской

О своей личной жизни Татьяна Плаксина особо не распространяется, потому что убеждена, что счастье любит тишину.

У дочери Успенской вызывают отвращение цветы. Как мужчинам добиться сердца восходящей звезды российского шоу-бизнеса Татьяны Плаксиной, девушка рассказала на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.

Дочь Любови Успенской — завидная невеста. Оставив в прошлом все скандалы, девушка сейчас активно занимается развитием своей музыкальной карьеры. Кроме того, она привела в порядок свой внешний вид после ужасающей аварии в Коста-Рике в 2018 году, когда сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Также Татьяна Плаксина увеличила губы и недавно даже сделала пластическую операцию на грудь. О своей личной жизни девушка распространяться не хочет, тем не менее, судя по искрам в глазах Плаксиной, ухажеров у нее достаточно.

«Цветы меня немного раздражают. Потому что все это делают, для меня это как способ откупиться. Я в это не верю. В искренность этого жеста», — рассказала дочь Успенской.

Татьяна Плаксина ждет от мужчин красивых и необычных поступков, а не банальностей, на которые способен каждый второй.

«Меня скорее можно зацепить чем-то таким тонким. Может, с юмором. Или включить где-нибудь в публичном месте мою любимую песню», — поделилась девушка.

Кстати говоря, дочь Успенской любит халву, которую, как признается дива, готова есть сутками напролет.

«Путь к моему сердцу лежит через халву», — смеется Плаксина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской защитила мать в скандале с Хайдаровым.