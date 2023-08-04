Анджей Сапковский анонсировал продолжение книжной серии «Ведьмак»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20 0

Создатель мегапопулярной вселенной пообещал закончить работу не позднее, чем через год.

Анджей Сапковский анонсировал продолжение книжной серии «Ведьмак»

Фото: www.globallookpress.com / Katalin Vermes

Читайте нас в: Дзен Новости

Писатель Анджей Сапковский заявил, что работает над новой книгой по вселенной «Ведьмака». О своих творческих планах он рассказал в эфире YouTube-шоу Fantastic talk's. Как отметил автор, ему трудно предсказать, как скоро удастся выпустить готовое произведение, но некоторые рамки, не очень строгие, он себе все же поставил.

«Со мной никогда не знаешь… Может быть, я что-то сделаю, а, может быть, и нет. Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке и довольно усердно. Процесс может занять год, но не больше», — сказал он.

Сапковский подчеркнул, что не любит публично обсуждать свои идеи, так как это становится своего рода обещанием. Если поклонники «Ведьмака» узнают, что писатель задумал новый сюжет, они будут ждать результата. А автор может передумать в процессе работы, за что ко всему прочему будет обвинен в обмане.

Анджей Сапковский выпустил в свет уже восемь романов об уничтожающем чудовищ наемнике Геральте из Ривии. Герой обладает сверхчеловеческими способностями, огромной силой и иммунитетом к ядам. Обратной стороной этих качеств является постоянный риск и неспособность иметь детей.

Персонаж не просто борется с опасными тварями, он также участвует в королевских интригах и оберегает жизнь другой главной героини Цири — своей приемной дочери. По мотивам истории Сапковского созданы популярные компьютерные игры, фильмы, сериалы, комиксы и другие литературные произведения. Роль Геральта прославила британского актера Генри Кавилла в самой свежей адаптации.

В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» Кавилла не будет, он принял решение покинуть проект, так как сценарий ушел далеко от оригинального сюжета Сапковского. По одной из версий он был уволен за некорректное отношение к женщинам. Артиста заменит коллега по цеху Лиам Хемсворт. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Генри Кавилл лишился роли Супермена в новом фильме.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.81
1.03 103.84
1.31
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

0:24
На Украине призвали снять звезды с монумента «Родина-мать»
0:11
Украинские уклонисты пытались попасть в Молдавию в тайнике фургона
0:01
Анна Седокова рассказала о победе над зависимостью: «Элементарно надоело»
23:40
«Не на привязи была»: в истории челябинского маньяка появилась новая версия
23:27
«Мамино сокровище»: сын Жанны Фриске покорил публику игрой на электрогитаре
23:14
В Тульской области наградят учительницу, которая спасла девятерых детей от жуткого ДТП

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео