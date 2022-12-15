Супермен не вернется: Генри Кавилл лишился своей главной роли

Фанаты думали, что Кавилл ушел с роли Геральта из «Ведьмака», чтобы полностью посвятить себя подготовке к роли самого сильного персонажа комиксов.

Генри Кавилл поделился со своими фанатами очень грустной новостью: он больше не вернется к роли Супермена.

Он назвал эту ситуацию не самой легкой, особенно после того, как студия уже объявляла о возвращении актера в проект в октябре.

«У меня только что была встреча с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и есть печальная новость для всех. В итоге я все же не буду больше играть роль Супермена», — говорит актер.

Примечательно, что изначально фанаты думали, что Кавилл ушел с роли Геральта из очень популярного сериала «Ведьмак», чтобы полностью посвятить себя подготовке к роли Супермена. Однако оказались не правы. Теперь никто не может понять, почему Кавилл продолжает отказываться от таких крупных проектов?

Сам Кавилл, судя по его словам, не особо переживает и заявил, что «будет двигаться дальше». Интересно, какой проект ему предложили, если он отказался от Супермена и «Ведьмака»?

Кстати, кто сыграет нового Супермена, пока тоже держится в тайне.

Один из руководителей киновселенной DC Джеймс Ганн написал в Twitter, что новая картина про Супермена будет сосредоточена на ранних годах жизни героя, и именно поэтому Кавилл не сможет сыграть Кларка Кента.

Также он объявил о том, что пишет сценарий новой картины и это не будет история становления супергероя. Режиссер еще не назначен. Однако Джеймс намекнул, что им может вполне стать Бен Аффлек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто станет новым Джеймсом Бондом.