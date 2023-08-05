Еще быстрее: скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи

Разработка позволит войскам ВС РФ быстрее реагировать на атаки противника и предельно точно поражать цели при перемещении на боевой позиции.

Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет с новыми системами связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информированного источника. По его словам, благодаря разработке, основанной на принципах коротковолновой (КВ) связи, военнослужащие смогут быстрее загружать полетные задания. Такую возможность обеспечит увеличение объема передачи данных в единицу времени.

«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — заявил собеседник агентства.

Ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил, что коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии. И если речь идет о кабельной, высок риск повреждения в ходе боевых действий. Поэтому наиболее актуален этот вид связи на флоте: очевидно, что корабли проводами не соединить.

На суше технология коротких волн будет полезна для ракетных комплексов при необходимости быстро поменять положение на боевой позиции — развернуться, получить задачу и цель, нанести удар по противнику и снова переместиться. Одно и то же количество «железа» благодаря коротким волнам может двигаться с большей скоростью. Изысканиями в данной области, по словам Федутинова, занимаются многие ведомства.

«Повышать скорость передачи данных в КВ-диапазаоне необходимо также и потому, что вводимые в эксплуатацию системы управления боевыми действиями требуют большей пропускной способности канала», — добавил Федутинов.

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