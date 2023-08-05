Мстят за одиночество? Почему дети жестоко убивают друг друга

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Психолог Рощин: дети могут становиться жестокими из-за недостатка внимания

Мстят за одиночество? Почему дети жестоко убивают друг друга

Фото: www.globallookpress.com / Archana Shrestha

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Этим летом 11-летнего мальчика сожгли в сарае сверстники. Зверский случай. И далеко не единственный в своем роде.

Два месяца назад в Раменском заживо сгорел в сарае 11-летний мальчик. Перед пожаром сверстники закрыли его и заколотили дверь. Это лишь одна трагедия из огромного числа, которая поражает своей жестокостью. Разве дети способны на убийства, чтобы отомстить или просто позабавиться? В материале aif.ru психотерапевт Наталья Толстая заявила, что склонного к агрессии ребенка видно в любом коллективе, просто не каждый родитель хочет решать эту проблему. А потом становится поздно.

Священник Александр Дьяченко считает, что равнодушные отцы и матери, откупающиеся от наследников игрушками и гаджетами, забирают их душу — для них чужая жизнь не имеет ценности.

Социальный психолог Алексей Рощин говорит о засилье жестокости в медиа и компьютерных играх, которое дети, лишенные родительского внимания, переносят в реальную жизнь. Безразличие мамы и папы порождает злобу, и она рано или поздно выливается в акт насилия, настаивает эксперт.

«Эта растворенная жестокость впитывается деть­ми, а они не просто зеркало общества, они — его увеличительное стекло», — говорит Рощин.

С юридической точки зрения все немного иначе. До 14 лет закон определяет человека как не осознающее своих действий существо. Оно неподсудно. Вопросы у юриста Андрея Широкова остаются только ко взрослым. Порождающее тотальное детское одиночество поведение родителей сводит к нулю шансы вовремя отреагировать на «тревожные звоночки» в поведении.

«У сегодняшних детей есть если не все, то намного больше нашего. Однако они никому не нужны — и мстят за это», — заявил Широков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечь ребенка от общения в так называемых плохих компаниях. Психотравматолог Оксана Защиринская объяснила, какие ошибки совершают родители, и почему на самом деле детские шалости превращаются в игры на выживание.

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