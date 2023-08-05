В Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов

В юге Молдавии в Гагаузии с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда. Об этом сообщило предприятие «Железные дороги Молдовы» на своей официальной странице в Facebook*.

Отмечается, что вагоны с зерном и двигались в порт Рени на Украине.

«Вечером на железнодорожном участке Кульма — Чадыр-Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, груженных зерном, отцепились и сошли с рельсов. Предварительная причина инцидента — экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, а также полиция.

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине июля из-за крушения поезда с опасными веществами в штате Пенсильвания была объявлена массовая эвакуация. Власти уточнили, что герметичность цистерн с тетрахлорэтиленом нарушена не было. Однако химикаты могли вытечь при ликвидации последствий аварии.

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