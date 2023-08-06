Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

Глава государства выразил благодарность представителям этой отрасли за ответственное отношение к работе.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин поздравил всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта страны с профессиональным праздником.

Он указал, что эта отрасль является стратегической для России. И вклад в ее развитие вносят представители самых разных специальностей — машинисты, проводники, транспортные строители, инженеры, диспетчеры и другие.

«При вашем активном участии идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе», — подчеркнул президент.

Глава государства выразил благодарность всем железнодорожникам страны за их работу и ответственное отношение к ней. Также российский лидер пожелал им здоровья и успехов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как идет восстановление новых регионов России.

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