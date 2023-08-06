Свыше 20 человек пострадали от землетрясения в Китае

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Также было зафиксировано обрушение более 100 домов.

Свыше 20 человек пострадали от землетрясения в Китае

Фото: www.globallookpress.com / Sha Dati

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По меньшей мере 21 человек пострадал в результате землетрясения в Китае, сообщает телеканал CCTV.

Травмы получили жители провинции Шаньдун. Уточняется, что большинство из них нетяжелые. В критическом состоянии людей нет.

По последним данным, за землетрясением последовали 52 афтершока. Кроме того, было зафиксировано обрушение 126 домов.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае накануне вечером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стамбул готовят к новому и, возможно, разрушительному землетрясению.

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