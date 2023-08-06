На 101-м году жизни скончался артист Большого балета Владимир Кудряшов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Чуть более месяца назад он отпраздновал столетний юбилей.

На 101-м году жизни скончался артист Большого балета Владимир Кудряшов

Фото: Telegram / Большой театр России/ bolshoi_theatre

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Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщил Большой театр в своем Telegram-канале. Причина смерти выдающегося танцора не разглашается.

«На 101-м году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист», — написано в публикации.

В июне текущего года он отпраздновал столетие. Праздник культурный деятель встретил с сотрудниками Большого и своей возлюбленной Любовью Кудряшовой.

Большой поздравил Кудряшова со столетием Большой поздравил Кудряшова со столетием. bolshoi.ru

Родился Кудряшов в 1923 году. Свой век он посвятил балетному искусству. В 1941 после окончания хореографического училища он примкнул к балетной труппе Большого театра и служил ему на протяжении 22 лет. На одной из главных российских цен он исполнил много ярких ролей.

Проститься с Кудряшовым можно будет 8 августа в Храме святых апостолов Петра и Павла в московском Лефортово. Начало панихиды запланировано на 10:00, уточняется в сообщении театра.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла старейшая артистка МАМТ Валентина Ермилова.

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