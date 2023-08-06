«Немного отстает»: звезда «Дома-2» Ефременкова переживает за одного из сыновей

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Полина Долгова
Полина Долгова 41 0

Юлия Ефременкова рассказала, что один из близнецов должен скоро пойти

«Немного отстает»: звезда «Дома-2» Ефременкова переживает за одного из сыновей

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Девушка заметила сильные изменения в поведении одного из малышей.

Экс-участница шоу «Дома-2» Юлия Ефременкова активно рассказывает в личном блоге о жизни своих отпрысков, близнецов Кристиана и Даниэля.

По ее словам, сыновьям необходимо повышенное внимание, поскольку они родились недоношенными. Из-за этого, малыши отстают в развитии. Они позже других осваивают первые навыки и движения.

Знаменитость отмечает, что один из близнецов делает успехи немного быстрее, чем брат.

«Кристиан уже не хочет сидеть в коляске — мне кажется, он скоро пойдет. Даниельчик немного отстает, но я не теряю надежду, что он наверстает», — заявил она.

Звезда часто получает волну хейта от злопыхателей, которые то и дело пытаются заподозрить все новые проблемы со здоровьем у ее отпрысков.

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Блогер подарила сыновей своему избраннику Мондезиру Свет-Амуру в сентябре 2022 года. На данный момент в личной жизни экс-участницы и ведущей «Дома-2» проходит трудный этап. Помимо проблем со здоровьем малышей, недавно женщина потеряла бабушку, которая в свое время заменила ей родную мать. Параллельно происходят регулярные ссоры с бойфрендом. Хотя в самом начале их отношения основывались на взаимной поддержке, понимании и доверии. Ефременкова жалуется, что ни на минуту не может расслабиться, так как рассчитывать приходится только на себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Ефременкова похвасталась успехами сыновей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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