Песков: Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о планах России присоединить дополнительные территории Украины.

Песков: Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия хочет контролировать территории, которые принадлежат ей согласно Конституции РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста The New York Times о том, собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины.

«Нет. Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей Конституции как наши», — подчеркнул Песков.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как идет восстановление новых регионов России, где уже к 2030 году уровень жизни должен достичь среднероссийского.

+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

17:24
Корабль «Прогресс МС-22» спас МКС от столкновения с мусором в космосе
17:10
Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления
16:55
СК возбудил уголовное по факту убийства 15-летней девочки в Белгородской области
16:49
«Гнойный урод»: певица Слава льет слезы из-за неудачной пластики
16:38
Песков: Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны
16:27
«Немного отстает»: звезда «Дома-2» Ефременкова переживает за одного из сыновей

Сейчас читают

«Три героя»: с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки»
Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео