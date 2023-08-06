Песков: Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о планах России присоединить дополнительные территории Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Россия хочет контролировать территории, которые принадлежат ей согласно Конституции РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста The New York Times о том, собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины.
«Нет. Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей Конституции как наши», — подчеркнул Песков.
Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как идет восстановление новых регионов России, где уже к 2030 году уровень жизни должен достичь среднероссийского.
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