Россия хочет контролировать территории, которые принадлежат ей согласно Конституции РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста The New York Times о том, собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины.

«Нет. Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей Конституции как наши», — подчеркнул Песков.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как идет восстановление новых регионов России, где уже к 2030 году уровень жизни должен достичь среднероссийского.