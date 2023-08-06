МЧС: пожар на фабрике спортивных изделий в Дмитрове потушен

Пожар на фабрике спортивных изделий «Леко» в подмосковном Дмитрове потушен, сообщили в МЧС. Общая площадь горения на пике распространения достигла 1200 квадратных метров.

Причины возгорания пока не установлены. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория, чтобы сделать замеры воздуха и проверить, не превышено ли содержание в воздухе вредных веществ. Первичный анализ показал, что уровень загрязняющих веществ не превысил норму.

Ранее 5-tv.ru показывал, как элитный автомобиль Lamborghini сгорел дотла в центре Москвы.