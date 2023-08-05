Элитный автомобиль Lamborghini сгорел дотла в центре Москвы — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 078 0

Элитный автомобиль Lamborghini сгорел дотла в центре Москвы

Фото, видео: ВКонтакте / Максим Заболотный / kriminalnaya_russia; 5-tv.ru

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Машина вспыхнула прямо на дороге. Восстановлению транспортное средство не подлежит. Что же случилось?

Элитный автомобиль сгорел дотла в центре Москвы. Прямо на дороге внезапно вспыхнул Lamborghini. Очевидцем инцидента стал частный детектив Максим Заболотный. Он рассказал 5-tv.ru, как все произошло.

«Увидели Lamborghini, решили заснять, как она будет красиво выезжать. Издалека (было машину видно. — Прим.ред.), мой водитель говорит, что она горит. Я сказал, что, скорее всего, это дым из глушителя. Но когда она мимо нас проезжала, мы увидели пламя. Мы начали кричать водителю, чтобы он вылазил», — рассказал Заболотный.

Водитель успел выскочить из полыхающей машины. Заболотный же отметил, что элитный автомобиль не могли потушить около получаса. В итоге машина сгорела дотла. Понятно, что транспортное средство восстановлению уже не подлежит. А стоит оно десятки миллионов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс. Она получила черепно-мозговую травму.

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Элитный автомобиль Lamborghini сгорел дотла в центре Москвы — видео

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