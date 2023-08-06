Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Бывший президент США назвал уголовное дело против него «смехотворным».

Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Фото: Reuters / SCOTT MORGAN

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и смены места проведения заседания по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

«Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия», — написал бизнесмен и политик в своей соцсети Truth Social.

Свое решение Трамп объяснил тем, что с нынешним судьей у него нет никаких шансов «получить честный судебный процесс» в «смехотворном деле о свободе речи и честных выборах».

На днях Трамп был задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, что привело к нападению его сторонников на Капитолий.

При этом экс-президент может избежать тюремного заключения, даже если его признают виновным по какому-либо из возбужденных в его отношении дел. По законам США, Трамп имеет право на пожизненную охрану агентами национальной секретной службы. Такая привилегия дается всем главам государства с 1965 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем для Трампа обернется громкое судебное преследование.

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Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

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