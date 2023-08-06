Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и смены места проведения заседания по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

«Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия», — написал бизнесмен и политик в своей соцсети Truth Social.

Свое решение Трамп объяснил тем, что с нынешним судьей у него нет никаких шансов «получить честный судебный процесс» в «смехотворном деле о свободе речи и честных выборах».

На днях Трамп был задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, что привело к нападению его сторонников на Капитолий.

При этом экс-президент может избежать тюремного заключения, даже если его признают виновным по какому-либо из возбужденных в его отношении дел. По законам США, Трамп имеет право на пожизненную охрану агентами национальной секретной службы. Такая привилегия дается всем главам государства с 1965 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем для Трампа обернется громкое судебное преследование.