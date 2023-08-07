Ян Цапник рассказал о планах на свой юбилей: «Мне сюрприз обещали»

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 350 0

Актер Ян Цапник отметит свой юбилей в Турции в кругу семьи

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер собирается поехать за границу.

Ян Цапник будет праздновать свой юбилей в Турции. 15 августа артисту исполнится 55 лет. Об этом актер рассказал эксклюзивно 5-tv.ru на закрытой премьере фильма «Баба Яга спасает мир», в котором сыграл одну из ролей.

По словам артиста, его дочь вместе с остальным семейством будет проводить оставшиеся летние каникулы за рубежом. Актер присоединится к ним, чтобы отметить день рождения в кругу близких людей.

«Они с мамой (супругой Галиной. — Прим. ред.) и бабушкой уезжают в Турцию, а я к ним подскачу на свой день рождения на несколько дней. Мне какой-то сюрприз обещали», — отметил Цапник.

Также у актера спросили о заветной мечте. Цапник немного растерялся, а потом пожелал всем добра, долгой и счастливой жизни.

Путин поздравил Ирину Винер с юбилеем: «Огромный вклад в популяризацию спорта»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июля Оксана Самойлова шокировала старшую дочь Ариелу сюрпризом в день рождения. Звездные родители устроили роскошную вечеринку в стиле Tiffany, пригласив на нее всех друзей девочки. Наследница была в полном восторге от торжества.

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:24
Кот в мешке: как мошенники обманывают россиян на продаже домашних животных
7:09
Поляки раскритиковали Подоляка за слова о конкуренции между Киевом и Варшавой
6:54
Ян Цапник рассказал о планах на свой юбилей: «Мне сюрприз обещали»
6:40
Удар из миномета: как бойцы отряда «Барс-12» выбывают боевиков ВСУ из Белогоровки
6:26
Европу охватили природные пожары: горит Португалия и остров Сардиния
6:23
Бомба замедленного действия: какие проблемы с лицом незаметно возникают летом

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Узерли вошла в список самых красивых женщин всех времен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
На третий день: пропавшую девушку обнаружили мертвой на кладбище
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео