Ян Цапник рассказал о планах на свой юбилей: «Мне сюрприз обещали»
Актер Ян Цапник отметит свой юбилей в Турции в кругу семьи
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Актер собирается поехать за границу.
Ян Цапник будет праздновать свой юбилей в Турции. 15 августа артисту исполнится 55 лет. Об этом актер рассказал эксклюзивно 5-tv.ru на закрытой премьере фильма «Баба Яга спасает мир», в котором сыграл одну из ролей.
По словам артиста, его дочь вместе с остальным семейством будет проводить оставшиеся летние каникулы за рубежом. Актер присоединится к ним, чтобы отметить день рождения в кругу близких людей.
«Они с мамой (супругой Галиной. — Прим. ред.) и бабушкой уезжают в Турцию, а я к ним подскачу на свой день рождения на несколько дней. Мне какой-то сюрприз обещали», — отметил Цапник.
Также у актера спросили о заветной мечте. Цапник немного растерялся, а потом пожелал всем добра, долгой и счастливой жизни.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июля Оксана Самойлова шокировала старшую дочь Ариелу сюрпризом в день рождения. Звездные родители устроили роскошную вечеринку в стиле Tiffany, пригласив на нее всех друзей девочки. Наследница была в полном восторге от торжества.
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