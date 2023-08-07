Четверо сирийских военных погибли при ударах Израиля по Дамаску
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Также есть пострадавшие.
Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani
Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате израильских ударов по окрестностям Дамаска, газета Al-Watan.
Уточняется, что еще четверо сирийских военнослужащих пострадали. Соответствующую информацию также подтвердили в Минобороны страны.
По данным издания, атака произошла минувшей ночью в районе 2:20 по местному времени. Она велась со стороны Голанских высот.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в окрестностях Дамаска были слышны взрывы, где силы ПВО Сирии отражали воздушную атаку.
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