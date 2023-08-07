Четверо сирийских военных погибли при ударах Израиля по Дамаску

Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате израильских ударов по окрестностям Дамаска, газета Al-Watan.

Уточняется, что еще четверо сирийских военнослужащих пострадали. Соответствующую информацию также подтвердили в Минобороны страны.

По данным издания, атака произошла минувшей ночью в районе 2:20 по местному времени. Она велась со стороны Голанских высот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в окрестностях Дамаска были слышны взрывы, где силы ПВО Сирии отражали воздушную атаку.