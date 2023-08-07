Силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку в пригороде Дамаска

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 9 0

Предположительно, удары велись израильской стороной.

Силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку в пригороде Дамаска

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

Читайте нас в: Дзен Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили удары в пригороде Дамаска, сообщил Al Ikhbariya.

По информации телеканала, в пригороде столицы слышны звуки взрывов. Предположительно, удары велись израильской стороной. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

19 июля СМИ Сирии сообщили об атаке со стороны Израиля на окрестности Дамаска. Сработали комплексы ПВО. Вскоре после этого Минобороны страны заявило о двух пострадавших военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии.

 

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:26
Маск допустил, что проиграет в бою с Цукербергом из-за своего веса
4:07
Силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку в пригороде Дамаска
4:00
Анна Летняя: почему 7 августа — идеальный день для свадьбы
3:52
Мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа против страны
3:34
В Москве простятся 7 августа с актрисой Ириной Мирошниченко
3:15
Мировые сборы фильма «Барби» преодолели отметку в миллиард долларов

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Узерли вошла в список самых красивых женщин всех времен
Российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео