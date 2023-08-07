Силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку в пригороде Дамаска

Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили удары в пригороде Дамаска, сообщил Al Ikhbariya.

По информации телеканала, в пригороде столицы слышны звуки взрывов. Предположительно, удары велись израильской стороной. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

19 июля СМИ Сирии сообщили об атаке со стороны Израиля на окрестности Дамаска. Сработали комплексы ПВО. Вскоре после этого Минобороны страны заявило о двух пострадавших военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии.