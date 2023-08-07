Запретили сто лет назад: в Париже отменили этап Кубка мира по плаванию в реке Сена

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В Париже отменили этап Кубка мира по плаванию на открытой воде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

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В мэрии пообещали решить проблему в скором времени.

В Париже из-за грязной воды в реке Сена отменили этап Кубка мира по плаванию на открытой воде. Он должен был стать генеральной репетицией перед летними Олимпийскими играми 2024 года.

В Сену планировали запустить триатлетов и пловцов-марафонцев. Однако качество воды после проливных дождей стало таким, что организаторы посчитали ее опасной для здоровья спортсменов.

В парижской мэрии пообещали, что в ближайшее время заработают новые очистные сооружения, которые решат проблему. Отмечается, что вообще купаться в Сене запретили еще сто лет назад. Однако власти через два года планируют открыть реку на трех участках для отдыха горожан.

Ранее 5-tv.ru писал, что затонувшие суда начали поднимать со дна Авачинской бухты на Камчатке. В рамках нацпроекта за год планируют достать сразу 30 объектов — больше, чем за прошедшие пять лет. 

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