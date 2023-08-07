«С теплотой вспоминаю беседы»: Путин о встречах с Элен Каррер д’Анкосс

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д’Анкосс

«С теплотой вспоминаю беседы»: Путин о встречах с Элен Каррер д’Анкосс

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Luc Nobout

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Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью постоянного секретаря Французской академии и специалиста по истории России Элен Каррер д’Анкосс. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В тексте президент отметил, что она была большим другом России, гордилась своими русскими корнями, сохраняла искреннюю любовь и уважение к своей исторической Родине.

«С теплотой вспоминаю беседы с этой великой француженкой. Уверен, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между нашими народами», — отметил Путин.

В заключение президент попросил передать слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 94 лет скончалась Элен Каррер д’Анкосс.

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