Путин указал на необходимость усовершенствовать ВТО и МВФ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Также российский лидер выступил за улучшение работы Организации Объединенных Наций (ООН).

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин выступил за обновление международных экономических институтов, включая Всемирную торговую организацию (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Об этом российский лидер заявил на саммите БРИКС в Нью-Дели.

По словам Путина, эти организации создавались в условиях другой политической и экономической обстановки и сейчас испытывают сложности с адаптацией к новым реалиям, в которых все большую роль играют развивающиеся рынки.

«Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», — сказал президент.

При этом глава государства отметил, что ВТО, МВФ и Всемирный банк сохраняют значение как площадки для взаимодействия крупнейших экономик. Путин подчеркнул, что странам БРИКС необходимо усиливать координацию внутри этих структур.

Также российский лидер заявил о необходимости совершенствовать деятельность Организации Объединенных Наций (ООН). В качестве одного из возможных шагов он назвал расширение Совета Безопасности ООН за счет увеличения представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил об укреплении позиций БРИКС среди ключевых центров глобального управления. Президент России отметил, что страны объединения продолжают развивать сотрудничество в политической, экономической, финансовой, культурной и гуманитарной сферах. По словам Путина, за время существования БРИКС был сформирован значительный интеллектуально-технологический потенциал.

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