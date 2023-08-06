Умерла глава Французской академии Элен Каррер д’Анкосс

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Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

Женщина также являлась специалистом по истории РФ, ее труды были отмечены неоднократно.

Умерла глава Французской академии Элен Каррер д’Анкосс

Фото: Песов Эдуард / ТАСС

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В возрасте 94 лет скончалась постоянный секретарь Французской академии и специалист по истории России Элен Каррер д’Анкосс. Печальной новостью поделилось агентство AFP. Отмечается, что женщина провела последние часы жизни в окружении семьи.

«Она ушла спокойно, в окружении семьи», — отметили в агентстве.

Элен Каррер д’Анкосс родилась в Париже, однако имела итальянские и грузинские корни. В 1999 году она была избрана пожизненным секретарем Французской академии, став первой женщиной на этом посту.

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Элен Каррер много раз посещала Россию и написала несколько трудов по истории страны. Ее заслуги неоднократно отмечались в нашей стране. Так, в 1998 году она была награждена орденом Дружбы, а в 2009-м орденом Почета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больнице Нью-Йорка скончался актер Марк Марголис, известный по роли Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» и его приквеле «Лучше звоните Солу». За свою жизнь мужчина снялся в более чем 50 картинах, среди которых «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и множество других.

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