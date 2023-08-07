Сплошная головоломка: необычный арт-объект украсил аэропорт Владивостока

Создание фотозоны поручили федерации спидкубинга Приморского края.

Аэропорт Владивостока украсил необычный арт-объект — большое панно с изображением дальневосточного леопарда. Мозаичное панно собрали из кубиков Рубика, для этого понадобилось 910 головоломок.

Создание фотозоны поручили федерации спидкубинга Приморского края, и спортсмены с удовольствием откликнулись на предложение. Теперь изображение будет встречать гостей города, в том числе участников Восточного экономического форума, который стартует в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что кубик Рубика — одна из самых популярных головоломок в мире. Визуально она представляет собой пластмассовый куб с цветными наклейками на поверхности.

Цель игры — собрать кубик так, чтобы со всех сторон были одинаковые цвета. Помимо классического шестицветного (синий, красный, зеленый, белый, желтый, белый, оранжевый) кубика, существует множество других вариантов головоломки.