Мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа против страны

|
Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

К чему приведет госпереворот?

Мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа против страны

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

Читайте нас в: Дзен Новости

Национальный совет спасения родины (НССР), являющийся правящим органом мятежников Нигера, заявил о готовящейся агрессии против страны от иностранного государства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Однако они не уточнили, о какой именно стране идет речь.

Также в НССР заявили, что не откажутся от своих шагов, несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС. Несколько дней назад члены организации обсудили ситуацию в Нигере и дали мятежникам неделю, чтобы те вернули к власти законное правительство.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

В России осудили свержение Базума. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Стало известно о разработанном странами Западной Африки плане по вмешательству в Нигер

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники объявили о закрытии воздушного пространства в стране.

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:26
Маск допустил, что проиграет в бою с Цукербергом из-за своего веса
4:07
Силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку в пригороде Дамаска
4:00
Анна Летняя: почему 7 августа — идеальный день для свадьбы
3:52
Мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа против страны
3:34
В Москве простятся 7 августа с актрисой Ириной Мирошниченко
3:15
Мировые сборы фильма «Барби» преодолели отметку в миллиард долларов

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Узерли вошла в список самых красивых женщин всех времен
Российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео