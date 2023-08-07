«Чтобы с ума не сойти»: куда пропал Глеб из «Интернов»

Почему он решил сменить вектор творческой деятельности?

Актер Илья Глинников, ставший знаменитым после роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», впервые за долгое время появился на публике и рассказал, почему он исчез с радаров. Как оказалось, артисту теперь гораздо интереснее находиться по другую сторону камеры: он всерьез увлекся режиссурой и почти перестал сниматься.

«Благодарен Богу за какие-то возможности, которые есть и которые толкают меня что-то делать. Я и на режиссуру пошел, когда мне один сценарий прислали, другой, седьмой. И ты отказываешься, отказываешься… Я подался в режиссеры не потому, что я талантливый. А чтобы с ума не сойти», — признался Глинников в интервью режиссеру Валерии Гай Германике.

По словам звезды, сейчас он максимально сконцентрирован на новой профессии. Артист даже специально ездил на режиссерские мастер-классы в США.

Также Глинников рассказал о романе с партнершей по «Интернам» Аглаей Тарасовой. По признанию 38-летнего актера, их отношения распались из-за предательства с ее стороны, которое тот тяжело переживал. Сейчас артист одинок и, по собственным словам, стал больше ценить честность в любви.

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