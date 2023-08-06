Кино не для него? Куда пропал звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 089 0

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин играет в Театре наций

Кино не для него? Куда пропал звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

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Почему популярный актер перестал принимать участие в телевизионных проектах?

Российский актер Александр Якин, который получил популярность благодаря роли Ромы Букина в сериале «Счастливы вместе» и «Восьмидесятые», в последнее время пропал с экранов.

Несмотря на то, что карьера юноши стартовала с ярких ролей в громких сериалах, в последние годы он перестал появляться в новых кинопроектах. Многие предположили, что актер решил, что искусство кино — не его. Но что же произошло на самом деле?

В одно из интервью сам актер признался, что это всего лишь домыслы. На самом деле Якин не ушел из профессии, а просто сменил вектор. Получив образование профессионального актера в ГИТИСе, он вошел в труппу Театра наций, где служит уже более десяти лет.

Дебюты оказались убедительны и режиссеры стали давать юноше главные роли, среди них — Левша из повести Лескова и Парфен Рогожин в «Идиоте» Достоевского.

К слову, вернуться к киношным ролям, ему не удается. Сам Якин признается, что ему попросту отказывают на большинстве кастингов, и он давно научился воспринимать неудачи спокойно.

Однако фанаты надеются, что уже в скором времени увидят Рому Букина в перезапуске ситкома, под названием «Букины».

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова выразила опасение из-за перезапуска сериала.

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