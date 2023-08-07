Автобус с детской футбольный командой столкнулся с грузовиком на Кубани
В результате аварии погиб один ребенок.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
Автобус, в котором находились десять детей из футбольной команды, столкнулся на трассе в Кубани с грузовиком. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В результате аварии на трассе Краснодар — Ейск погиб один ребенок. Еще двое были доставлены в больницы.
«В причинах аварии разберутся правоохранительные органы. С учетом жаркой погоды призываю всех водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — добавил губернатор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере десять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Таджикистане.
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