Политическое шоу: зачем западные дипломаты устроили акцию на урочище Сандармох
Западные дипломаты на урочище Сандармох устроили политическое шоу
Фото, видео: 5-tv.ru
Иностранцы прибыли в Карелию, чтобы якобы почтить память жертв политических репрессий. Какой перформанс они устроили?
Скандал разгорелся вокруг посещения иностранными дипломатами кладбища Сандармох в Карелии. По словам самих иностранцев, они приехали почтить память жертв репрессий 30-х годов.
Они возложили венки, сфотографировались для отчета и зачем-то подняли украинский флаг. Что еще не так в этом визите, разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с открытыми на Украине делами против России.
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