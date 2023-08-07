Украина попросила у США дальнобойные ракеты ATACMS

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Что на это ответили в Белом доме?

Украина попросила у США дальнобойные ракеты ATACMS

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил передать Киеву ракеты ATACMS дальностью действия до 300 километров.

«Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины», — говорится в Telegram-канале украинского МИД.

Еще в июле стало известно, что президент США Джо Байден обсуждает с главой киевского режима Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS. Как сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, итоговое решение о передаче Украине ракет будет принимать лично Байден.

Накануне Зеленский подтвердил, что Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP, которые ранее Киеву обещал Эммануэль Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему США не спешат поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS.

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