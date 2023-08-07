Перед поклонниками группы выступил младший брат легендарного рокера Алексей Горшенев.

В Петербурге прошел концерт, посвященный основателю и лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, известному как Горшок. Легендарному музыканту 7 августа исполнилось бы 50 лет.

Перед поклонниками выступила группа «ГОРШЕНЕВ» — проект брата Горшка Алексея Горшенева. Программа концерта состояла исключительно из песен «Короля и Шута», многие из которых в исполнении Горшенева-младшего прозвучали впервые.

«Эти песни нужно играть, потому что эта музыка живет во мне, ведь это мой родной человек. Я — носитель этой информации. И есть много поклонников, с которыми я не могу не поделиться этим. Для меня лично музыка не является какой-то ситуацией для нот и струн. Музыка — это голос души. Поэтому мы поем эти песни, и нам от этого становится светлее», — поделился Алексей Горшенев.

В этот же день многочисленные поклонники Горшка собрались почтить память музыканта на его могиле. Фанаты буквально утопили в цветах надгробие Горшенева и хором пели хиты «Короля и Шута».

Фото, видео: 5-tv.ru

Панк-рок-группа «Король и Шут» стала феноменом и одним из самых популярных коллективов российской рок-сцены, а ее лидер Михаил Горшенев вошел в число наиболее влиятельных российских рок-музыкантов. В ночь с 18 на 19 июля 2013 года он скончался в Петербурге в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева массово собрались у его могилы, чтобы почтить память рокера в десятую годовщину со дня его смерти.