«Она — большая молодец»: как учительница из Тульской области спасла детей от страшного ДТП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Жители Тульской области благодарят педагога Татьяну Шуленину за спасение детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Педагог предотвратила ДТП со школьным автобусом, в котором находились девять учеников.

Жители Тульской области благодарят местную учительницу Татьяну Шуленину, которая своими отважными действиями спасла девятерых детей, предотвратив ДТП со школьным автобусом. С ребятами и их родителями пообщался корреспондент 5-tv.ru.

Одна из находившихся в автобусе девочек рассказала о том, что происходило в салоне во время опасной ситуации.

«Я просто села, закрыла глаза, потом меня зашатало. Смотрю в окно — а там поле. Другие дети упирались в кресло, чтобы не улететь. Я тоже упиралась в кресло, держалась изо всей силы, и потом сопровождающая дернула рычаг», — поделилась Эвелина Макарова.

Родители спасенных детей и вовсе готовы носить учительницу на руках и называют ее настоящей героиней. Мама одной из школьниц Анна Симонова рассказала со слов дочери о решительных действиях Татьяны Шулениной.

«Водителю стало плохо, он потерял сознание. Татьяна — сопровождающая — увидела эту ситуацию, вырвала у него руль, вырулила машину в поле, остановила и оказала первую помощь водителю. Вызвала ГАИ, скорую, успокаивала детей, они были все в шоке, перепуганы… Она — большая молодец, я хочу ей благодарность выразить. Единицы способны проявить такую отвагу, смелость ради спасения детей», — не скрывая эмоций говорит женщина.

Татьяна Шуленина по собственной инициативе сопровождала детей, чьи родители являются участниками спецоперации. Ребята отдыхали в санатории в Анапе. Когда они возвращались домой на автобусе, произошла беда. Водителю стало плохо, и он упал в обморок. Девушка не растерялась: она взяла управление транспортом в свои руки, вывезла детей с оживленной трассы и оперативно вызвала скорую помощь водителю. Благодаря ее смелости никто не пострадал в экстренной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить Татьяну Шуленину к награде. Девушка получит региональную медаль «Честь и мужество».

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