В Тульской области наградят учительницу, которая спасла девятерых детей от жуткого ДТП

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

В Тульской области учительница спасла девять детей от жуткого ДТП

В Тульской области наградят учительницу, которая спасла девятерых детей от жуткого ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Водителю автобуса, в котором были ребята, стало плохо. Но отважная девушка успела среагировать.

В Тульской области учительница Татьяна Шуленина спасла девятерых детей, предотвратив аварию с участием автобуса, в котором они находились. За проявление мужества девушку представят к региональной награде.

В пресс-службе правительства Тульской области рассказали, что в конце июня учительница по собственной инициативе сопровождала детей, чьи родители являются участниками спецоперации. Ребята отдыхали в санатории в Анапе. Когда они возвращались домой на автобусе, произошла беда. Водителю резко стало плохо и он упал в обморок. Но девушка не растерялась. Она успела среагировать и взяла управление транспортом в свои руки. Учительница вывезла детей с оживленной трассы и оперативно вызвала скорую помощь водителю. Благодаря ее смелости никто не пострадал в экстренной ситуации.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин узнал об этой истории. Он поручил представить учительницу к награде. Девушка получит региональную награду — медаль «Честь и мужество».

Дюмин отметил поступок педагога, указав, что она ежедневно дарит детям свою заботу и внимание.

«А кроме того, активно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Жизненная позиция Татьяны — пример для всех нас», — заявил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что волонтеры спасли парня, пропавшего на перевале Дятлова.

Тема:
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В Тульской области наградят учительницу, которая спасла девятерых детей от жуткого ДТП

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