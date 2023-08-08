Второй подозреваемый в избиении участника СВО задержан в Забайкалье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Потасовка, в которой оказался принимавший участие в спецоперации мужчина, произошла несколько дней назад в кафе.

Второй подозреваемый в избиении участника СВО задержан в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Второй подозреваемый в избиении участника военной спецоперации на Украине задержан в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Уточняется, что в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Несколько дней назад, 6 августа, сообщалось, что в Забайкальском крае несколько нетрезвых посетителей кафе избили участника военной спецоперации. Конфликт произошел между двумя группами гостей кафе, в одной из которых находился ветеран боевых действий.

По информации СК, нападавшими оказались 27-летние мужчины. Причастными к драке также оказались 36-летние и 43-летние местные жители. Последний объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Липецкой области полиция начала проверку информации об избиении двух подростков и беременной девушки.

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