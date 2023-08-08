Из Москвы с ветерком: в Татарстане завершается стройка моста через Волгу

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В Татарстане завершается строительство моста через Волгу

Фото, видео: Спиридонов Олег / ТАСС; 5-tv.ru

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Движение на этом участке планируют открыть в декабре.

В Татарстане завершается возведение моста через Волгу — он станет частью трассы М-12. В эти минуты проходит торжественная церемония надвижки последнего пролета.

Длина сооружения — почти три с половиной километра. Держат мост 28 опор, высоту каждой — если учитывать и подводную часть — можно сравнить с 16-этажным домом.

На строительство ушло почти два года, работы удалось завершить с опережением графика на месяц. Трасса М-12 объединит 17 регионов.

Благодаря новой дороге добраться из Москвы в Казань можно будет в два раза быстрее. Движение на этом участке планируют открыть в декабре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыт новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Благодаря этому улучшится транспортная доступность районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, трех поселений Московской области, поселка Измайлово и деревни Ближние Прудищи.

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