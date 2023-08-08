Рабочий погиб при падении в люк возле канатной дороги в Москве

Рабочий упал в люк глубиной около 10-20 метров при проведении дорожных работ около канатной дороги на западе Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, все произошло у Воробьевых гор. Из люка мужчину извлекли спасатели. Однако от полученных травм рабочий скончался. О том, что могло стать причиной инцидента, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое рабочих упали с высоты при монтажных работах в лифтовой шахте на юго-западе Москвы.