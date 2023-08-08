«Не имеют права»: Китай резко ответил США по ситуации в Южно-Китайском море

Американцы снова пытаются лезть во внутренние дела других стран.

Американцы не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря. Об этом заявили в министерство обороны КНР, комментируя инцидент с филиппинским судном на отмели Аюнгин.

«США <…> не имеют права давать указания по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Несколькими днями ранее, 6 августа, корабль Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны. Из-за этого Филиппины не смогли выгрузить боеприпасы и продовольствие. США позднее выразили поддержку филиппинской стороне, указав, что в случае нападения американцы будут действовать по договору о взаимной обороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство КНР становится все сильнее и сейчас способно более агрессивно реагировать на внешнюю политику США.