Охота на авианосцы: Иран применил новое оружие против кораблей США

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Необычная тактика может стать важным показателем возможностей Тегерана.

Иран применил новое оружие против кораблей США — подробности

Фото: Reuters/US Navy

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Тема:
Война в Иране

EADaily: Иран применил новое оружие против авианосцев США

Иран за последние два дня атаковал американские корабли в Аравийском море противокорабельными баллистическими ракетами, предположительно «Халидж-Фарс». Об этом сообщило EADaily.

Ранее баллистические ракеты в подобных целях не применялись. Их использование против надводных кораблей считается сложной задачей из-за особенностей траектории. В финальной части полета ракета движется почти вертикально, что существенно усложняет поражение относительно небольшой цели.

При этом авианосцы из-за размеров и большой площади верхней палубы могут представлять собой более заметную цель для такого оружия. В составе американской корабельной группировки в Аравийском море находятся, в частности, эсминцы типа Arleigh Burke.

Издание отмечает, что корабли авианосной группы располагают средствами противовоздушной обороны для борьбы с крылатыми ракетами. Однако их возможности против баллистических ракет, атакующих сверху, ограничены.

Американское Центральное командование ранее заявляло, что попаданий по кораблям не произошло. Вместе с тем, согласно представленным в материале сведениям, авианосец «Джордж Вашингтон» совершал маневры уклонения.

Произошедшее также может быть связано с попыткой Ирана противодействовать американской морской блокаде.

Применения противокорабельных баллистических ракет атаки могут иметь существенное значение для оценки возможностей Ирана по противодействию американским корабельным группировкам.

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