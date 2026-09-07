Охота на авианосцы: Иран применил новое оружие против кораблей США

Необычная тактика может стать важным показателем возможностей Тегерана.
Фото: Reuters/US Navy
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
EADaily: Иран применил новое оружие против авианосцев США
Иран за последние два дня атаковал американские корабли в Аравийском море противокорабельными баллистическими ракетами, предположительно «Халидж-Фарс». Об этом сообщило EADaily.
Ранее баллистические ракеты в подобных целях не применялись. Их использование против надводных кораблей считается сложной задачей из-за особенностей траектории. В финальной части полета ракета движется почти вертикально, что существенно усложняет поражение относительно небольшой цели.
При этом авианосцы из-за размеров и большой площади верхней палубы могут представлять собой более заметную цель для такого оружия. В составе американской корабельной группировки в Аравийском море находятся, в частности, эсминцы типа Arleigh Burke.
Издание отмечает, что корабли авианосной группы располагают средствами противовоздушной обороны для борьбы с крылатыми ракетами. Однако их возможности против баллистических ракет, атакующих сверху, ограничены.
Американское Центральное командование ранее заявляло, что попаданий по кораблям не произошло. Вместе с тем, согласно представленным в материале сведениям, авианосец «Джордж Вашингтон» совершал маневры уклонения.
Произошедшее также может быть связано с попыткой Ирана противодействовать американской морской блокаде.
Применения противокорабельных баллистических ракет атаки могут иметь существенное значение для оценки возможностей Ирана по противодействию американским корабельным группировкам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 31 авг
- Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании
- 31 авг
- Иран запустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе
- 31 авг
- Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах в результате новой атаки США
- 26 авг
- США и Иран согласовали условия прекращения огня
- 20 авг
- Авианосец США «Джордж Вашингтон» с ударной группой прибыл на Ближний Восток
- 19 авг
- «Соглашения нет»: когда возобновятся боевые действия между Ираном и США
- 18 авг
- В Ормузском проливе образовалась очередь из ожидающих прохода танкеров
- 17 авг
- США и Иран продлили перемирие еще на два месяца
- 11 авг
- Движение судов через Ормузский пролив сократилось до шести за сутки
- 3 авг
- «Творческие и нетрадиционные»: военных в США просят придумать способы давления на Иран
74%
Нашли ошибку?