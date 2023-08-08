Встреча двух берегов: что известно о новом автомобильном мосте через Волгу

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Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершилась в Татарстане

Фото, видео: © РИА Новости / Олег Казанцев; 5-tv.ru

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Когда можно будет прокатиться по новой дороге?

Сегодня в Татарстане два участка будущей скоростной трассы М-12 через Волгу соединил автомобильный мост. Строители завершили надвижку пролетного строения, а, значит, работы вышли на финишную прямую.

И скоро путь из Казани в Москву сократится, а затем трассу продлят до Тюмени. Когда можно будет прокатиться по новой дороге, расскажет корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Ранее 5-tv.ru писал, что длина моста составит почти три с половиной километра. Держат его 28 опор, высоту каждой — если учитывать и подводную часть — можно сравнить с 16-этажным домом.

На строительство ушло почти два года, работы удалось завершить с опережением графика на месяц. Трасса М-12 объединит 17 регионов.

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