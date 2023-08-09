Жительница Анапы убила трехмесячного сына и попыталась покончить с собой

В Анапе 20-летняя женщина убила трехмесячного сына, а потом попыталась свести счеты и со своей жизнью. Мальчика спасти не удалось, прибывшим на место преступления медикам пришлось только констатировать смерть. Мать была госпитализирована, сейчас она находится в лечебном учреждении под охраной. Об этом сообщили представители пресс-службы управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, фигурантке уже предъявлено обвинение в убийстве согласно статье 105-й Уголовного кодекса РФ. Следователями установлено, что молодая мама с ребенком и своими родителями жила в доме на улице Кедровой садового товарищества «Автомобилист». Утром 8 августа женщина вошла в комнату, где находился малыш, с ножом, нанесла ему удар в область груди, а потом попыталась убить и себя.

«Родственники фигурантки вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка и госпитализировали подозреваемую», — сказано в публикации СК.

Как рассказали в ведомстве, следствие намерено требовать для фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Для суда готовится соответствующее ходатайство. Правоохранители продолжают работать с семьей задержанной, выясняют возможные мотивы и обстоятельства убийства. В ходе расследования будут изучены условия жизни погибшего мальчика, его мать обследует психиатр. Результаты всех экспертиз и разбирательств контролирует руководитель краевого управления СК Андрей Маслов.

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